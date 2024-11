Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Lodi indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto fresco e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera piovosi. Le temperature si manterranno su valori relativamente bassi, con una massima che non supererà i 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore centrali della giornata, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 4°C. La mattina inizierà con poche nuvole e una leggera brezza, ma già dalle ore centrali della giornata, le nuvole aumenteranno e il cielo si coprirà completamente. La temperatura percepita sarà inferiore a quella reale, con valori che scenderanno fino a 3,1°C.

Nel pomeriggio, il clima si farà più instabile. Le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di pioggia leggera, con una temperatura che si manterrà attorno ai 6,4°C. La pioggia si intensificherà nel tardo pomeriggio, portando a un incremento dell’umidità che raggiungerà il 91%. Le raffiche di vento si faranno più forti, con velocità che potranno arrivare fino a 20,7 km/h.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate, con temperature che scenderanno ulteriormente, toccando i 2,9°C. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 1,12 mm. La pressione atmosferica subirà una leggera flessione, attestandosi intorno ai 995 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Lodi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Giovedì 21 Novembre, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi pianificare con attenzione, tenendo conto delle condizioni meteorologiche avverse.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +4.1° perc. +2.2° prob. 16 % 7.5 ENE max 12.1 Grecale 74 % 1007 hPa 4 nubi sparse +3.9° perc. +2.1° prob. 4 % 7.3 E max 10.7 Levante 83 % 1008 hPa 7 poche nuvole +3.1° perc. +3.1° Assenti 2.1 SSE max 2.9 Scirocco 88 % 1010 hPa 10 poche nuvole +6.5° perc. +6.5° Assenti 1 NNO max 2.4 Maestrale 73 % 1010 hPa 13 cielo coperto +7.6° perc. +6.1° Assenti 8.3 ESE max 10.3 Scirocco 68 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6.4° perc. +4.5° 0.12 mm 9.3 E max 16.8 Levante 77 % 1002 hPa 19 pioggia leggera +4.4° perc. +1.4° 0.97 mm 13.1 ENE max 20.7 Grecale 91 % 999 hPa 22 pioggia leggera +2.9° perc. -0.3° 0.41 mm 12.2 N max 16.6 Tramontana 96 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:44

