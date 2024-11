Previsioni Meteo Lombardia: da martedì cambia tutto, torna la neve

MeteoWeb

“Sull’Europa Centrale permane un vasto campo di alta pressione che marginalmente interessa anche il Nord Italia, dove il tempo rimane quindi stabile e dove la scarsa circolazione del vento unita agli alti tassi di umidità rimarca condizioni di foschie e nebbie diffuse durante le ore più fredde; discorso diverso per i rilievi dove il cielo è sereno“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Tra oggi e domani una debole perturbazione entrerà nel Mediterraneo apportando temporaneamente maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, seguiranno condizioni stabili con cielo sereno in montagna e nebbie in pianura, quest’ultima maggiormente probabile al mattino e dopo il tramonto. Un cambiamento è atteso per martedì, quando una veloce area di bassa pressione in discesa dal Nord Europa potrebbe aprire la “strada” ad una fase di tempo piovoso e generalmente più freddo, motivo per cui si indica il possibile ritorno della neve sulle Alpi“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta in prevalenza poco nuvoloso su Alpi e Prealpi per nuvolosità alta e sottile, schiarite e annuvolamenti sulla pianura con nubi basse sui settori meridionali.

Precipitazioni: assenti, non esclusa pioviggine nella notte su Appennino e bassa pianura.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 6-9 °C, massime tra 14-17 °C.

Zero termico: intorno a 2800 metri.

Venti: in pianura venti deboli occidentali, in montagna molto deboli variabili.

Altri fenomeni: probabili foschie dense o nebbie sulla pianura tra notte-mattino e nuovamente dopo il tramonto.

La situazione meteo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.