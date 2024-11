Previsioni Meteo Lombardia: instabilità tra oggi e domani

MeteoWeb

“Oggi, martedì, e domani, mercoledì, flusso in quota occidentale a tratti debolmente instabile. Da giovedì le correnti in quota tenderanno a disporsi da nord, associate al transito di un’onda depressionaria sull’Europa centro-orientale e alla concomitante risalita dall’Atlantico al Mediterraneo occidentale di un promontorio di alta pressione. Questo determinerà giornate gradualmente più stabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta fino a tarda mattina cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Quindi nuvolosità in attenuazione con ampie schiarite a partire dai settori occidentali. In serata addensamenti per nubi basse sulla Pianura.

Precipitazioni: fino alla mattina deboli sparse, più probabili sui settori meridionali e sui rilievi settentrionali. In giornata assenti o occasionali deboli. Neve oltre 1800 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 6 e 8 °C, massime tra 11 e 14 °C.

Zero termico: intorno a 2500 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali; in montagna deboli: su Alpi e Prealpi dai quadranti occidentali, su Appennino dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: possibilità di foschie o locali nebbie sulle pianure nelle ore più fredde, specie a ovest.

