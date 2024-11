Previsioni Meteo Lombardia: neve fino in pianura, ecco dove

MeteoWeb

“Oggi, mercoledì, flusso nord occidentale più freddo in quota: schiarite e rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali tra mattina e pomeriggio, con effetti di foehn“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Giovedì temporanea stabilità nelle prime ore, seguita dall’ingresso di una nuova perturbazione dal pomeriggio-sera: brusco abbassamento dello zero termico con neve fino a quote collinari o di pianura sui settori occidentali. Venerdì schiarite graduali dalla notte, seguite da rinforzi di foehn, salvo locali precipitazioni sui rilievi di confine. Sabato sereno con forte calo delle minime, domenica e lunedì nubi in generale aumento con ridotta escursione termica“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta fino al mattino cielo irregolarmente nuvoloso, dal pomeriggio ovunque coperto.

Precipitazioni: al mattino deboli sulle Retiche, dal pomeriggio tendenti a diffondersi a tutti i rilievi e alla pianura occidentale, occasionali altrove. Limite delle nevicate intorno a 400 metri con temporaneo interessamento della pianura occidentale in serata.

Temperature: minime e massime in moderato o forte calo. In pianura minime tra -2 e 2°C e massime tra 6 e 10°C.

Zero termico: inizialmente a circa 1000 metri, nel pomeriggio in brusco abbassamento a nordovest fino a quote di pianura; altrove intorno a 500 m.

Venti: in pianura prevalentemente deboli dai settori settentrionali ed occidentali, moderati sulla pianura orientale tra pomeriggio e sera da nordest. In montagna moderati dai settori settentrionali.

