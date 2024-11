Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,6°C e un’umidità elevata, che raggiungerà il 88%. La situazione non cambierà significativamente nel corso della mattina, quando si continuerà a registrare un cielo nuvoloso e temperature che saliranno fino a 14,6°C intorno alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,1°C alle ore 13:00, per poi scendere a 12,2°C alle 16:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 km/h e i 6,5 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est. Anche l’umidità si manterrà alta, con valori che varieranno dal 69% al 93%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno agli 11°C. L’umidità rimarrà elevata, superando il 94%, e il vento sarà debole, con velocità che non supererà i 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante la giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Macerata suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti drastici, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.8° perc. +10.1° Assenti 2.1 NO max 2.3 Maestrale 85 % 1022 hPa 5 cielo coperto +10.6° perc. +10° Assenti 2.8 NO max 2.8 Maestrale 88 % 1023 hPa 8 cielo coperto +11.7° perc. +11.1° Assenti 0.8 O max 1.4 Ponente 84 % 1023 hPa 11 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 3.7 NE max 2.4 Grecale 70 % 1023 hPa 14 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° prob. 1 % 6.5 NE max 5 Grecale 73 % 1022 hPa 17 nubi sparse +11.9° perc. +11.6° prob. 1 % 4.4 NNE max 7.1 Grecale 93 % 1023 hPa 20 cielo coperto +11.2° perc. +10.9° prob. 4 % 1.7 NNO max 3 Maestrale 95 % 1024 hPa 23 cielo coperto +10.8° perc. +10.4° Assenti 0.6 N max 2.2 Tramontana 94 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.