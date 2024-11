Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai +18,1°C. Il vento soffierà da Sud Est a 23,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 63%, senza accumuli significativi. Durante la mattina, le nubi sparse porteranno a una temperatura di +17,8°C e una probabilità di pioggia del 76%. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere con una temperatura di +18,3°C e umidità all’83%. Martedì, il meteo rimarrà instabile con piogge e temperature attorno ai +18,6°C. Mercoledì e Giovedì, le condizioni miglioreranno, ma si manterranno nubi sparse e temperature moderate.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il tempo si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,1°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 23,7 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 27,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 63%, ma non si prevedono piogge significative. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, il meteo cambierà leggermente, con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’80%. La temperatura scenderà a +17,8°C e la percezione termica rimarrà invariata. La velocità del vento si manterrà intorno ai 22,5 km/h, con raffiche fino a 26,7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà al 76%, ma non si prevedono accumuli significativi. L’umidità rimarrà stabile all’83% e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà a +18,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di +18,4°C. La velocità del vento scenderà a 31,3 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 33,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 100%, con accumuli di circa 0,49 mm. L’umidità salirà all’83% e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Infine, nella sera, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con pioggia moderata e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà attorno ai +17,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 20,6 km/h, con raffiche fino a 24,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli di 1,45 mm. L’umidità si attesterà all’85% e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Martedì 12 Novembre

Durante la notte di Martedì 12 Novembre, il meteo si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa dell’88%. La temperatura sarà di +17,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 26,5 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 33,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 82%, con accumuli di circa 0,5 mm. L’umidità si manterrà attorno all’82% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà a +18,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 28,5 km/h, con raffiche fino a 34,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli di circa 0,9 mm. L’umidità si manterrà attorno al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura si attesterà a +19,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +19,1°C. La velocità del vento scenderà a 27,6 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 30,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 76%, con accumuli di circa 0,78 mm. L’umidità si attesterà al 76% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Infine, nella sera, il meteo si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 36%. La temperatura sarà di +18,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 22,3 km/h, con raffiche fino a 27,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 78%, con accumuli di circa 0,68 mm. L’umidità si manterrà attorno al 78% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, il meteo si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 29%. La temperatura si attesterà a +18,7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 24,4 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 29,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 75%, con accumuli di circa 0,19 mm. L’umidità si manterrà attorno al 75% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 84%. La temperatura si attesterà a +19,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +18,9°C. La velocità del vento scenderà a 15,3 km/h, con raffiche fino a 16,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 73%, con accumuli di circa 0,11 mm. L’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 49%. La temperatura si attesterà a +19,2°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 11,5 km/h, con raffiche fino a 11,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Infine, nella sera, il meteo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 5%. La temperatura sarà di +19,1°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 12 km/h, con raffiche fino a 11,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Giovedì 14 Novembre

Durante la notte di Giovedì 14 Novembre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 48%. La temperatura si attesterà a +17°C, con una temperatura percepita di +16,8°C. La velocità del vento sarà di 8 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 78% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 72%. La temperatura si attesterà a +18,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +17,6°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h, con raffiche fino a 5,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 55%. La temperatura si attesterà a +18,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h, con raffiche fino a 5,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Infine, nella sera, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 38%. La temperatura sarà di +17,3°C, con una temperatura percepita di +17,1°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h, con raffiche fino a 6,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà al 77% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno caratterizzati da un clima prevalentemente instabile, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.