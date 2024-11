Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Mascalucia si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante tutta la giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 15,6°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 48% e il 75% nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 9°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest garantirà un clima fresco ma piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1032 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 12,2°C entro le 08:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni di bel tempo. La ventilazione sarà sempre leggera, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 5,8 km/h. L’umidità scenderà fino al 54% alle 09:00, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 11,9°C alle 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da 38% a 28%, ma senza portare precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente, attestandosi sui 1027 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75% entro la 23:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Mascalucia indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto, approfittando di un clima favorevole e di un’atmosfera tranquilla.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.2° perc. +8.6° Assenti 6.1 ONO max 7.3 Maestrale 69 % 1031 hPa 5 cielo sereno +9° perc. +8.4° Assenti 5.8 NO max 6.2 Maestrale 69 % 1031 hPa 8 cielo sereno +12.2° perc. +11° Assenti 3.7 ONO max 6 Maestrale 58 % 1030 hPa 11 poche nuvole +15.2° perc. +14° Assenti 2.3 SO max 4.9 Libeccio 48 % 1028 hPa 14 nubi sparse +15.1° perc. +14° Assenti 4.4 SE max 4.6 Scirocco 50 % 1026 hPa 17 nubi sparse +11.9° perc. +10.9° Assenti 1.8 NE max 5.1 Grecale 68 % 1027 hPa 20 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 3.3 NO max 4 Maestrale 72 % 1027 hPa 23 cielo sereno +10.6° perc. +9.7° Assenti 5 ONO max 5.5 Maestrale 75 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:42

