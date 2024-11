Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 5 Novembre a Mascalucia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e una progressiva copertura nuvolosa nel corso della giornata, con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,9°C e minime attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 11 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente durante le ore di pioggia.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 21%, e non si prevederanno precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest, con intensità di circa 1,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle ore centrali, con temperature che saliranno fino a 19,7°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 10%, e non si registreranno piogge. La brezza leggera proveniente da Est-Sud Est accompagnerà la giornata, con velocità che raggiungeranno i 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 45% del cielo. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19,2°C alle 13:00 e scendendo progressivamente fino a 16,4°C alle 17:00. Le prime piogge leggere si manifesteranno intorno alle 18:00, con un’intensità di 0,12 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C, mentre la copertura nuvolosa salirà fino al 98%. Le piogge continueranno fino a tarda notte, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,17 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mascalucia mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un abbassamento delle temperature, che si manterranno comunque su valori miti per il periodo. Gli amanti della natura e delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo variabili e prepararsi a eventuali acquazzoni.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 2.8 NNO max 4.1 Maestrale 84 % 1024 hPa 5 poche nuvole +14° perc. +13.5° prob. 1 % 3.4 NO max 4.1 Maestrale 82 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17.1° perc. +16.7° prob. 6 % 0.3 E max 4.8 Levante 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° prob. 5 % 6.5 ESE max 6.2 Scirocco 59 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +18° prob. 8 % 10.1 E max 10.2 Levante 69 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 8 % 8.1 ESE max 11 Scirocco 80 % 1024 hPa 20 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.15 mm 4.5 ESE max 7.6 Scirocco 85 % 1024 hPa 23 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 15 % 2.4 S max 4.1 Ostro 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:54

