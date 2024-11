Previsioni Meteo Massa: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massa di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature miti. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 14,7°C e i 16,3°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che si aggireranno intorno ai 8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono leggere piogge nel pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno tra i 15°C e i 16,2°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’80%. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,39 mm. La direzione del vento rimarrà prevalentemente da Nord-Nord Est, con intensità che varierà da 1 km/h a 6,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a stabilizzarsi, con un cielo nuovamente coperto e temperature che scenderanno fino a 13,8°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca ma non particolarmente fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Domenica si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita del cielo, mentre lunedì e martedì potrebbero portare nuove piogge. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere della bellezza autunnale di Massa.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° prob. 4 % 8.2 NE max 9.7 Grecale 72 % 1025 hPa 5 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° prob. 8 % 8.8 NNE max 10.1 Grecale 78 % 1025 hPa 8 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 18 % 4.4 NNE max 6.4 Grecale 78 % 1025 hPa 11 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° prob. 27 % 3.3 NNE max 5.8 Grecale 77 % 1024 hPa 14 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.39 mm 2.7 NNE max 6.4 Grecale 80 % 1023 hPa 17 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° prob. 28 % 5 NNE max 6 Grecale 82 % 1023 hPa 20 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° Assenti 7.5 NE max 7.6 Grecale 81 % 1023 hPa 23 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° Assenti 6.7 NE max 6.2 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:56

