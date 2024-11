Previsioni Meteo Massarosa: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Massarosa per Mercoledì 27 Novembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di piogge leggere durante la notte e la mattina, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13°C e i 15°C, mentre la copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle prime ore. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 6 km/h.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Massarosa sperimenterà piogge leggere con una temperatura di circa 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 95%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile fino all’alba, mantenendo un clima umido e fresco.

Nella mattina, le piogge persistenti si presenteranno fino alle ore 12:00, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C e 15°C. La percezione termica sarà leggermente più alta, grazie a un vento che si manterrà sotto i 6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 0,6 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C e 15°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti continueranno a soffiare da est-nord-est, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno le piogge. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, quasi assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massarosa indicano un Mercoledì 27 Novembre caratterizzato da piogge leggere al mattino, con un miglioramento atteso nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il clima più gradevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.25 mm 4.8 ESE max 6.5 Scirocco 94 % 1021 hPa 5 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.16 mm 5.4 E max 6.7 Levante 94 % 1021 hPa 8 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.43 mm 4.6 E max 7.3 Levante 94 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.6 mm 3.9 E max 6 Levante 92 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.32 mm 6.1 ENE max 8.2 Grecale 90 % 1021 hPa 17 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 49 % 5.7 ENE max 6.3 Grecale 90 % 1022 hPa 20 nubi sparse +13.5° perc. +13.2° prob. 1 % 4.8 ENE max 4.9 Grecale 89 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13° perc. +12.7° prob. 1 % 4.6 E max 4.9 Levante 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.