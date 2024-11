Previsioni Meteo Massarosa: il bollettino per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 15 Novembre si prevede un cielo sereno con temperature che varieranno da +8,4°C nella notte a +15,4°C entro mezzogiorno. L’umidità si attesterà attorno al 37%, mentre il vento sarà moderato, proveniente da Nord-Nord Est. Sabato 16 Novembre continuerà con condizioni simili, con temperature che raggiungeranno i +15°C e umidità al 48%. Domenica 17 Novembre, invece, porterà un cambiamento, con cielo coperto e temperature intorno ai +12,1°C al mattino. Si prevede una probabilità di pioggia del 24%, con precipitazioni leggere nel pomeriggio e sera.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +8,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, circa +7,2°C. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la notte particolarmente tranquilla.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una temperatura che salirà fino a +15,4°C entro le 12:00. La temperatura percepita sarà di +14°C. La velocità del vento varierà tra 3,4 km/h e 6,2 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%. L’umidità si attesterà attorno al 37%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura si stabilizzerà attorno ai +15°C. La temperatura percepita sarà di +12°C. La velocità del vento si manterrà tra 2,3 km/h e 6,2 km/h, con direzione variabile. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%. Non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a +10,1°C entro le 23:00. La temperatura percepita sarà di +8,5°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6 km/h, mantenendosi da Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 16 Novembre

Nella notte di Sabato 16 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa +10°C. La temperatura percepita sarà di +9,4°C. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni, garantendo una notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a +15°C entro le 12:00. La temperatura percepita sarà di +13,8°C. La velocità del vento varierà tra 2,3 km/h e 6,3 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 16%. L’umidità si attesterà attorno al 48%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con poche nuvole e la temperatura si stabilizzerà attorno ai +13°C. La temperatura percepita sarà di +12°C. La velocità del vento si manterrà tra 4 km/h e 6,3 km/h, con direzione variabile. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%. Non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a +10,5°C entro le 23:00. La temperatura percepita sarà di +9,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 4,1 km/h, mantenendosi da Nord-Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa +11,7°C. La temperatura percepita sarà di +10,8°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +12,1°C. La temperatura percepita sarà di +11,2°C. La velocità del vento varierà tra 3,6 km/h e 5,8 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà al 100% e si registrerà una probabilità di pioggia del 24%. L’umidità si attesterà attorno al 74%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13,5°C. La temperatura percepita sarà di +13,4°C. La velocità del vento si manterrà tra 6 km/h e 8,3 km/h, con direzione variabile. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 97%. Si prevedono precipitazioni leggere, con valori che varieranno da 0,25 mm a 1,31 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +14,2°C. La temperatura percepita sarà di +14,1°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 4,2 km/h, mantenendosi da Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 94%. Le precipitazioni continueranno, con valori che varieranno da 0,13 mm a 0,56 mm.

Conclusioni

Il fine settimana a Massarosa si preannuncia con un Venerdì e Sabato caratterizzati da condizioni meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature piacevoli. Tuttavia, la Domenica porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi e piogge leggere. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare del Venerdì e del Sabato, mentre sarà consigliabile prepararsi per un clima più umido e piovoso nella giornata di Domenica.

