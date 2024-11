Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un predominio di nuvolosità e piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si manterranno attorno ai 18,7°C. Con l’avanzare della mattinata, la situazione meteo si deteriorerà ulteriormente, portando a piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C nel pomeriggio, mentre il vento soffierà moderato da Sud Est.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature di circa 18,7°C, accompagnate da una brezza tesa proveniente da Sud Est. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, e già alle 02:00 si passerà a un cielo coperto. Le previsioni del tempo per le prime ore del giorno evidenziano la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 04:00, con accumuli che si intensificheranno fino a raggiungere i 0,87mm entro le 11:00.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature percepite varieranno tra i 19°C e i 20°C, mentre il vento manterrà una velocità di circa 25-30 km/h. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge che potrebbero diventare moderate, specialmente intorno alle 14:00, quando si registreranno accumuli di 1,48mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma la nuvolosità rimarrà alta. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un vento che si farà più leggero, mantenendosi comunque intorno ai 18 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà progressivamente, rendendo la serata più tranquilla rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di instabilità, si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite e un clima più stabile, rendendo il weekend più favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole dovranno però attendere qualche giorno prima di poter godere di un clima completamente sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 53 % 26.6 SE max 34 Scirocco 81 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.56 mm 25.9 SE max 32.4 Scirocco 81 % 1024 hPa 8 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 46 % 25.4 ESE max 32 Scirocco 78 % 1025 hPa 11 pioggia leggera +19.8° perc. +19.8° 0.87 mm 29.2 SE max 33.6 Scirocco 75 % 1025 hPa 14 pioggia moderata +19.9° perc. +19.9° 1.48 mm 21.1 SSE max 23.8 Scirocco 76 % 1024 hPa 17 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° prob. 72 % 23.4 SE max 29.3 Scirocco 75 % 1024 hPa 20 nubi sparse +19° perc. +18.9° prob. 12 % 18.1 ESE max 23.1 Scirocco 76 % 1025 hPa 23 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° prob. 15 % 18.3 SE max 22 Scirocco 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:01

