Previsioni Meteo Meda: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Meda indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla, ma l’umidità aumenterà, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +8°C, con una leggera diminuzione fino a +7,1°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,1 km/h e 3,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà intorno al 66%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +11,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori di umidità che scenderanno fino al 46%. La brezza leggera, con velocità attorno ai 4,6 km/h, garantirà un clima piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +10,1°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 54%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,2°C, con un’umidità che salirà fino al 67%. La velocità del vento sarà bassa, contribuendo a un’atmosfera piuttosto calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Meda indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di condizioni nuvolose. Si prevede che il clima rimanga fresco, con possibilità di schiarite nei giorni successivi, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero dominare il panorama per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.2 N max 3.8 Tramontana 68 % 1025 hPa 5 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.6 N max 4.5 Tramontana 66 % 1025 hPa 8 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.8 NNO max 3.7 Maestrale 59 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11.4° perc. +9.8° Assenti 4.6 S max 2.5 Ostro 48 % 1024 hPa 14 cielo coperto +11.9° perc. +10.4° Assenti 3.3 SSO max 2 Libeccio 46 % 1022 hPa 17 cielo coperto +10.1° perc. +8.5° Assenti 2.4 S max 3.5 Ostro 54 % 1021 hPa 20 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 1.5 E max 3.4 Levante 62 % 1022 hPa 23 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.4 E max 5.3 Levante 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.