Previsioni Meteo Monreale: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Monreale indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto variabile, con percentuali che raggiungeranno il 41% nella mattina. La situazione meteo si stabilizzerà nel corso della giornata, con una leggera diminuzione della temperatura e una ventilazione debole.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento della copertura nuvolosa, che si attesterà attorno al 75%. Le temperature si manterranno tra i 13,9°C e i 18,4°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 1,9 km/h e i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 74%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere fresco, con temperature che scenderanno fino a 14,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà stabile, attorno al 68%, mentre le condizioni di vento si presenteranno come una leggera brezza. Le precipitazioni non sono previste, mantenendo il cielo prevalentemente sereno con occasionali schiarite.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,1°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando a 17%, e il vento continuerà a mantenersi debole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 76%, garantendo una serata fresca ma senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Monreale suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 6 S max 5.4 Ostro 78 % 1023 hPa 5 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 5.8 S max 5.1 Ostro 78 % 1023 hPa 8 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 4.3 S max 4.5 Ostro 67 % 1024 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 1.9 O max 4.3 Ponente 56 % 1023 hPa 14 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° Assenti 1.9 NNE max 6.1 Grecale 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° Assenti 3.5 S max 6.5 Ostro 75 % 1024 hPa 20 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° Assenti 6.4 S max 6.2 Ostro 76 % 1025 hPa 23 poche nuvole +13.8° perc. +13.3° Assenti 6.2 S max 5.7 Ostro 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:47

