Previsioni Meteo Montalto Uffugo: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Montalto Uffugo nella giornata di Mercoledì 27 Novembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una leggera copertura nuvolosa che accompagnerà le temperature miti per la stagione. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 10,9°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La situazione meteo rimarrà tranquilla, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,3°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 3 e i 7,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con un massimo di circa 16,2°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 44%, ma non si prevedono fenomeni di pioggia. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 83% verso le ore 15:00.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 11,6°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e la brezza leggera continuerà a soffiare da sud. L’umidità rimarrà alta, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montalto Uffugo indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la presenza di nubi sparse non influenzerà le attività quotidiane. Gli amanti del clima fresco e della tranquillità troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.9° perc. +10.4° Assenti 3.6 S max 7.6 Ostro 91 % 1024 hPa 4 nubi sparse +10.9° perc. +10.4° Assenti 3.6 SSO max 7 Libeccio 90 % 1024 hPa 7 nubi sparse +12.2° perc. +11.7° Assenti 3.6 SSO max 7.5 Libeccio 87 % 1024 hPa 10 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 7.5 OSO max 8.1 Libeccio 73 % 1024 hPa 13 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 6.7 OSO max 7.2 Libeccio 71 % 1023 hPa 16 nubi sparse +12.6° perc. +12.3° Assenti 3.5 SO max 5.9 Libeccio 89 % 1023 hPa 19 poche nuvole +11.8° perc. +11.4° Assenti 2.8 S max 5.8 Ostro 91 % 1025 hPa 22 nubi sparse +11.6° perc. +11.1° Assenti 4 S max 6.8 Ostro 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:32

