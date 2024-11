Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Montecatini Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo variabile, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,7°C all’inizio della giornata, con un leggero calo previsto nelle ore successive. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 6 km/h e i 9 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che raggiungeranno i 18,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che toccheranno il 100% nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto alti, attorno al 48%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando dai 18,6°C delle ore centrali a circa 12,9°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, con un cielo che si manterrà prevalentemente nuvoloso. Le precipitazioni non sono previste, quindi non si registreranno piogge significative. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72% verso sera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10,9°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si ridurrà leggermente, ma senza possibilità di pioggia. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, favorendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme nei prossimi giorni evidenzieranno una certa variabilità, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì potrebbero portare schiarite e un incremento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 6.3 NNE max 6 Grecale 78 % 1026 hPa 5 cielo coperto +11.2° perc. +10.4° Assenti 6 NE max 6 Grecale 75 % 1026 hPa 8 nubi sparse +14.2° perc. +13.4° Assenti 4.8 NE max 7.2 Grecale 64 % 1027 hPa 11 nubi sparse +18.1° perc. +17.2° Assenti 4.5 ESE max 6.3 Scirocco 48 % 1027 hPa 14 cielo coperto +18.3° perc. +17.6° Assenti 2.9 E max 5.8 Levante 52 % 1026 hPa 17 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 8.6 N max 8.6 Tramontana 72 % 1028 hPa 20 nubi sparse +11.8° perc. +10.8° Assenti 8.6 NNE max 7.8 Grecale 69 % 1029 hPa 23 nubi sparse +10.9° perc. +9.7° Assenti 8.3 NNE max 7.6 Grecale 66 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:57

