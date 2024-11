Previsioni Meteo Montecatini Terme: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montecatini Terme di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni instabili, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Durante la giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’emergere di ampie schiarite. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che raggiungeranno i 14,1°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero superare i 25 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con piogge leggere e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai 14,2°C, mentre la percezione termica sarà leggermente inferiore, attorno ai 13,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 47,8 km/h da Ovest-Sud Ovest, e si registreranno anche raffiche fino a 88,4 km/h, creando condizioni di burrasca forte. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,8 mm.

Con l’arrivo dell’mattina, si assisterà a un miglioramento, con piogge che si attenueranno e lasceranno spazio a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 9,6°C alle 06:00, con una percezione termica di 7,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, ma con intensità ridotta, attorno ai 15 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 14,1°C alle 12:00. La ventilazione sarà più leggera, con raffiche che non supereranno i 25 km/h. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 5°C. La ventilazione rimarrà moderata, con velocità attorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 45%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di Venerdì. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche e la ventilazione potrebbe risultare fastidiosa in alcune fasce orarie. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e condizioni di stabilità atmosferica che potrebbero favorire un clima più mite.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.4° perc. +11.7° prob. 24 % 37.8 OSO max 75.9 Libeccio 76 % 994 hPa 5 pioggia leggera +9.8° perc. +7.5° 0.25 mm 16.1 O max 27.9 Ponente 84 % 995 hPa 8 cielo coperto +10.7° perc. +9.9° prob. 5 % 5.4 NO max 13.4 Maestrale 80 % 1000 hPa 11 nubi sparse +13.6° perc. +12° Assenti 6.8 NNO max 22.9 Maestrale 39 % 1003 hPa 14 poche nuvole +13.1° perc. +11.3° Assenti 6.8 N max 14.4 Tramontana 35 % 1006 hPa 17 nubi sparse +7° perc. +5.5° Assenti 8.2 NNE max 11.3 Grecale 44 % 1010 hPa 20 nubi sparse +5.5° perc. +3.2° Assenti 10.3 N max 11.4 Tramontana 45 % 1014 hPa 23 nubi sparse +5° perc. +2.9° Assenti 9.1 N max 10.8 Tramontana 43 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:43

