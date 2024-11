Previsioni Meteo Montecatini Terme: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Giovedì 28 Novembre, il tempo inizierà con poche nuvole e una temperatura di circa +11,1°C. Durante la notte, l’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una temperatura massima di +14,6°C e una copertura nuvolosa al 99%. Verso sera, si registreranno piogge leggere con accumuli di circa 0,22 mm. Venerdì 29 Novembre, le piogge continueranno, con temperature tra +12,1°C e +10,7°C. Sabato 30 Novembre, il cielo sarà sereno, con una temperatura massima di +11,5°C e umidità al 54%, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +11,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 15%, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 2,8 km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che scenderà leggermente a +10,8°C alle 01:00 e a +9,7°C alle 06:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, oscillando tra il 5% e il 13%. La velocità del vento sarà moderata, variando da 0,9 km/h a 5 km/h, sempre da Nord. L’umidità si manterrà costante attorno al 93-94%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a cielo coperto con una temperatura massima di +14,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,7 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 32%.

Infine, nella sera, il tempo si manterrà cielo coperto con una temperatura che si attesterà attorno ai 12,1°C alle 19:00. La velocità del vento scenderà a 3,2 km/h e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%. Verso la fine della giornata, si registreranno piogge leggere con accumuli totali di circa 0,22 mm.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, si prevederanno piogge leggere con una temperatura di circa +12,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 6,1 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 92%.

Durante la mattina, le piogge continueranno con una temperatura che varierà tra +12,1°C e +10,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento aumenterà fino a 11,2 km/h. Le precipitazioni si manterranno costanti, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,19 mm.

Nel pomeriggio, il tempo inizierà a migliorare con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento della temperatura che raggiungerà i 13,8°C alle 12:00. La copertura nuvolosa scenderà al 26%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 16 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà a 8,4°C alle 19:00. La velocità del vento sarà di circa 13,4 km/h, e l’umidità si attesterà al 82%. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, offrendo un fine giornata più tranquillo.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, attestandosi al 0%. La velocità del vento sarà di 11,3 km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà al 77%.

Durante la mattina, il tempo continuerà a essere sereno con una temperatura che salirà fino a +9,9°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno all’8%, e la velocità del vento aumenterà fino a 12,8 km/h. L’umidità scenderà al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una temperatura massima di +11,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 6%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 12,1 km/h. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 54%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con una temperatura che scenderà a +5,2°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 10,2 km/h, e l’umidità si attesterà al 78%.

In conclusione, il fine settimana a Montecatini Terme si presenterà con condizioni meteo variabili. Giovedì inizierà con un cielo sereno, ma si trasformerà in una giornata nuvolosa con piogge leggere. Venerdì porterà un miglioramento, con schiarite nel pomeriggio e un cielo sereno per la sera. Sabato si prevede un clima stabile e sereno, ideale per attività all’aperto.

