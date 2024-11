Previsioni Meteo Monza: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Monza si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata sereno che si trasformerà in un pomeriggio prevalentemente soleggiato. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima che raggiungerà i 17,1°C nel primo pomeriggio, mentre la temperatura percepita si manterrà leggermente più bassa. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo sereno al mattino a nubi sparse in serata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,3°C. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo sarà inizialmente sereno, ma già a partire dalle 07:00 si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un cielo coperto entro le 09:00. Le temperature si muoveranno tra i 12,2°C e i 15,2°C, con un’umidità che scenderà gradualmente fino al 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno notevolmente, con un ritorno al cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,1°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 16°C fino alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%, mentre il vento sarà leggero, proveniente principalmente da sud-est.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,7°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 87%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monza nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con occasionali nubi sparse. Pertanto, sarà un periodo favorevole per attività all’aperto, con temperature gradevoli e condizioni meteorologiche stabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 1.7 ENE max 2.8 Grecale 86 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 0.6 NNO max 1.8 Maestrale 87 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° Assenti 1.4 O max 3 Ponente 85 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 3.7 SSO max 2.6 Libeccio 73 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 4.1 SSE max 3.1 Scirocco 66 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 4.6 SE max 6.4 Scirocco 76 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 3.6 E max 5.7 Levante 84 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 3 E max 5.2 Levante 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:00

