Previsioni Meteo Monza: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Monza si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,3°C e +19,2°C, mentre i venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’aria leggermente umida, ma senza precipitazioni previste.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +14,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno all’11%, e i venti saranno leggeri, provenienti da Ovest – Nord Ovest, con velocità di circa 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, ma non ci saranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +18,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, favorendo un’ottima visibilità. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 2,6 km/h e 4,1 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, attestandosi intorno al 48%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse, con una percentuale che arriverà fino al 82% entro le ore serali. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,6°C, con venti leggeri che continueranno a spirare da Sud. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a +14,3°C. I venti rimarranno leggeri, e l’umidità si attesterà attorno al 73%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Monza indicano una giornata di Sabato 2 Novembre all’insegna della stabilità climatica, con temperature gradevoli e assenza di pioggia. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre l’umidità potrebbe rendere l’aria un po’ più pesante.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 4 ONO max 5.5 Maestrale 74 % 1023 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +12.7° Assenti 3.8 ONO max 6.4 Maestrale 73 % 1022 hPa 7 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 3.3 ONO max 6.5 Maestrale 68 % 1023 hPa 10 cielo sereno +17.3° perc. +16.4° Assenti 3 SO max 4.1 Libeccio 52 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19.2° perc. +18.4° Assenti 3.4 SSO max 2.7 Libeccio 47 % 1022 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° Assenti 2.5 S max 2.6 Ostro 58 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 1 NE max 2.2 Grecale 68 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 2.4 ENE max 3.3 Grecale 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.