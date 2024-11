Previsioni Meteo Monza: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Monza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, favorendo un’ottima visibilità e un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere stabile, con temperature che si attesteranno tra i 6°C e i 11°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest e sud-ovest, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-65%, garantendo un clima fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 12°C, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà significativamente il sole. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’intensità del vento rimarrà contenuta, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno nuovamente intorno ai 8°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno dominerà, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci si aspetteranno fenomeni di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monza nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi sarà possibile godere di un clima favorevole anche nei giorni successivi. È consigliabile approfittare di queste belle giornate per attività all’aperto, prima che l’inverno porti temperature più rigide.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.2 O max 3.7 Ponente 64 % 1024 hPa 4 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.7 O max 4.2 Ponente 64 % 1023 hPa 7 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.3 O max 2.9 Ponente 61 % 1024 hPa 10 cielo sereno +10.1° perc. +8.4° Assenti 2.2 SSO max 2 Libeccio 46 % 1024 hPa 13 poche nuvole +12° perc. +10.3° Assenti 3.5 SSE max 2 Scirocco 42 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.2° perc. +8.7° Assenti 4 SE max 5.1 Scirocco 56 % 1023 hPa 19 poche nuvole +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.3 E max 5.8 Levante 65 % 1024 hPa 22 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.7 E max 6.3 Levante 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.