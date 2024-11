Previsioni Meteo Muggiò: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Muggiò indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature durante il giorno. La temperatura massima si attesterà intorno ai 18°C, mentre la minima si manterrà sui 12°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse al mattino e cielo sereno nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 14°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 72%, e i venti si muoveranno da Nord Est a una velocità di circa 3,8 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 17°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 37%, mentre l’umidità si manterrà intorno al 66%. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 18°C e l’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di maggiore benessere. I venti, provenienti principalmente da Sud, si manterranno leggeri, contribuendo a rendere la giornata piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole sparse nel cielo. L’umidità aumenterà, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Muggiò nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli sereni. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’umidità, che potrebbe influenzare la percezione del freddo nelle ore serali. Domani, ci si aspetta una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Muggiò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° Assenti 3.5 ENE max 4 Grecale 73 % 1026 hPa 4 nubi sparse +13.2° perc. +12.5° Assenti 3.9 ENE max 5.2 Grecale 76 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 2.1 ENE max 3.7 Grecale 77 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 3.9 SE max 4.2 Scirocco 68 % 1027 hPa 13 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 4.4 S max 3.1 Ostro 62 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +16° Assenti 5.2 SE max 7.8 Scirocco 72 % 1025 hPa 19 poche nuvole +14.8° perc. +14.5° Assenti 1.1 E max 1.6 Levante 81 % 1026 hPa 22 poche nuvole +13.9° perc. +13.6° Assenti 1.4 ENE max 2.2 Grecale 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:03

