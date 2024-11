Previsioni Meteo Muggiò: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Muggiò indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 11,9°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, ma non si prevedono precipitazioni significative. Con il passare delle ore, a partire dalla mattina, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con temperature fresche, intorno ai 7,5°C, e una leggera brezza da nord-ovest. Con il progredire della mattinata, le temperature saliranno, raggiungendo i 10,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, con poche nuvole che non ostacoleranno la luce solare.

Il pomeriggio si presenterà particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 11,9°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest-sudovest, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 45% e il 57%, garantendo un clima secco e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 8,5°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza particolari disturbi atmosferici.

In conclusione, le previsioni del tempo per Muggiò nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Muggiò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.4° perc. +7.5° Assenti 6.8 E max 18.1 Levante 74 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 7 % 3.7 E max 10.9 Levante 74 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.5 ONO max 5.1 Maestrale 69 % 1023 hPa 10 poche nuvole +10.4° perc. +8.8° Assenti 5.8 OSO max 8.6 Libeccio 52 % 1023 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.3° Assenti 7 OSO max 8.2 Libeccio 45 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.6° perc. +9.1° Assenti 6 OSO max 11.1 Libeccio 52 % 1021 hPa 19 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.4 OSO max 7.6 Libeccio 62 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 0.4 SO max 3.6 Libeccio 64 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:50

