Previsioni Meteo, nel weekend torna l’anticiclone subtropicale ma avrà vita breve

MeteoWeb

Il prossimo fine settimana del 16 e 17 novembre 2024 sarà caratterizzato da una progressiva evoluzione meteorologica che vedrà condizioni di stabilità atmosferica nella giornata di sabato, seguite dai primi segnali di un peggioramento domenica. Sabato 16, gran parte dell’Italia beneficerà della presenza di un’area di alta pressione, che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, le prime ore del mattino potrebbero essere segnate da banchi di nebbia o foschie, specialmente sulla Pianura Padana, con concentrazioni più elevate tra Piemonte e Lombardia. Le temperature saranno gradevoli durante il giorno, ma notturne e mattutine più rigide, con la possibilità di gelate nelle pianure del Nord. I venti saranno deboli, contribuendo a mantenere una situazione di calma atmosferica.

Domenica 17, invece, l’alta pressione inizierà a cedere il passo a una perturbazione in arrivo, portando un aumento della nuvolosità nelle regioni settentrionali. La Liguria e la Pianura Padana saranno tra le prime aree a osservare questi cambiamenti, con possibilità di piogge che interesseranno il Levante ligure e l’alta Toscana nel corso della giornata. Al Centro-Sud, il cielo rimarrà ancora prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature massime che potrebbero raggiungere i 20°C. I venti si intensificheranno, provenendo dai quadranti meridionali.

La tendenza successiva indica un deciso peggioramento all’inizio della settimana, con una perturbazione più marcata che porterà piogge diffuse sulle regioni settentrionali e un successivo coinvolgimento del Centro Italia. Sulle Alpi, si attendono nevicate inizialmente a quote medie, intorno ai 1500 metri, ma con un progressivo abbassamento. Le temperature, dopo un lieve aumento nel weekend, tenderanno a calare con l’avanzare della perturbazione.

In sintesi, il fine settimana offrirà un sabato stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale, seguito da una domenica in cui inizieranno a manifestarsi i primi segni di un cambiamento. Questo evolverà ulteriormente nei giorni successivi, aprendo la strada a una settimana più dinamica dal punto di vista meteorologico, con precipitazioni diffuse e un generale raffreddamento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.