Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Nova Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alla notte precedente. Durante le prime ore del giorno, il cielo si presenterà coperto, ma già a partire dalla mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 11,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 8,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. Con il passare delle ore, si registrerà una lieve diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 7,9°C verso le 23:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione est e intensità di 7,3 km/h.

Durante la mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 11,2°C entro le 11:00. L’umidità scenderà, portandosi al 48%. Il vento continuerà a soffiare leggero, con velocità che varierà tra i 2,4 km/h e i 6,2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11,9°C. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di un pomeriggio all’aperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 46%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 8,2°C. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 64%, mentre il vento si farà più debole, con velocità che non supererà i 1,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 14 Novembre a Nova Milanese evidenziano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 10-12°C. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa fase di stabilità meteorologica, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.5° perc. +7.5° Assenti 7 E max 18.1 Levante 74 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 6 % 3.8 E max 11 Levante 74 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.6 ONO max 5.1 Maestrale 69 % 1023 hPa 10 poche nuvole +10.4° perc. +8.8° Assenti 5.8 OSO max 8.6 Libeccio 52 % 1023 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.4° Assenti 7 OSO max 8.2 Libeccio 46 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.6° perc. +9.1° Assenti 6 OSO max 11.1 Libeccio 53 % 1021 hPa 19 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.6 OSO max 7.8 Libeccio 63 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 0.6 OSO max 3.7 Libeccio 64 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:51

