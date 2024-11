Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Nova Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature minime si attesteranno intorno ai +2,4°C, con una percezione termica che scenderà fino a -1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,3 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +9,4°C entro le ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà più alta, attorno ai 7,1°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità di circa 15 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 25%.

Nel pomeriggio, le condizioni di cielo sereno si manterranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +8,3°C. La percezione termica sarà di circa 6,6°C. Il vento, sempre da nord-ovest, si presenterà con intensità vivace, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità rimarrà contenuta, oscillando tra il 22% e il 27%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai +4,1°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un’ottima visibilità. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 27,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 39%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo valori di 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 22 Novembre a Nova Milanese si prospettano favorevoli, con una giornata di sole e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo sereno. Gli amanti del bel tempo troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2.6° perc. -0.5° Assenti 11.6 O max 22.5 Ponente 74 % 995 hPa 5 nubi sparse +2.5° perc. -1° Assenti 13.3 ONO max 35.4 Maestrale 70 % 998 hPa 8 cielo sereno +4.9° perc. +1.4° Assenti 17 NNO max 41.4 Maestrale 45 % 1003 hPa 11 cielo sereno +8.8° perc. +6.3° Assenti 15.5 N max 33.4 Tramontana 30 % 1005 hPa 14 cielo sereno +9.3° perc. +7.5° Assenti 11.6 NNO max 23.9 Maestrale 24 % 1007 hPa 17 cielo sereno +6.2° perc. +4.1° Assenti 9.8 NO max 23.8 Maestrale 35 % 1011 hPa 20 cielo sereno +4.1° perc. +1.2° Assenti 11.7 NNO max 27.3 Maestrale 39 % 1015 hPa 23 cielo sereno +3.3° perc. +0.2° Assenti 11.8 NNO max 26.5 Maestrale 38 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.