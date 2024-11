Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Nuoro si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sgombro da nuvole, con temperature che varieranno nel corso della giornata, mantenendosi su valori piuttosto freschi, specialmente nelle ore serali. La temperatura percepita sarà generalmente in linea con quella reale, senza particolari escursioni termiche. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, nonostante l’umidità che si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 6,2°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,9 km/h e i 4,5 km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 44%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 11°C entro le 08:00 e i 16,6°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 27% alle 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con un picco di 16,5°C alle 13:00 e scendendo a 10°C entro le 16:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la giornata. La velocità del vento si manterrà tra i 3,1 km/h e i 4,6 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno agli 8,6°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante, favorendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni di meteo stabile e prevalentemente sereno. Le temperature tenderanno a scendere ulteriormente, ma senza particolari eventi meteorologici in arrivo. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le temperature fresche richiederanno un abbigliamento adeguato per godere appieno delle bellezze della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 4.3 SO max 5 Libeccio 42 % 1024 hPa 5 cielo sereno +6° perc. +6° Assenti 3.9 SO max 4.8 Libeccio 39 % 1024 hPa 8 cielo sereno +11° perc. +9° Assenti 2.2 OSO max 3.3 Libeccio 36 % 1024 hPa 11 cielo sereno +16.1° perc. +14.5° Assenti 3.5 ONO max 5.9 Maestrale 28 % 1023 hPa 14 cielo sereno +15.9° perc. +14.4° Assenti 3.6 O max 6.9 Ponente 32 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 4.6 SSO max 4.9 Libeccio 52 % 1022 hPa 20 cielo sereno +8.6° perc. +8° Assenti 5.9 SO max 5.8 Libeccio 49 % 1022 hPa 23 cielo sereno +8.8° perc. +7.8° Assenti 6.8 SO max 6.7 Libeccio 50 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:02

