Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

Domenica 3 Novembre a Nuoro si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con una leggera copertura nuvolosa, che si diraderà rapidamente, lasciando spazio a un cielo sereno. La temperatura percepita si attesterà su valori confortevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa +13,5°C, che scenderà leggermente fino a +13,2°C nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà del 50% e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,8 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 91%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori inferiori al 7%. La brezza leggera, con velocità di circa 3,4 km/h, contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi attorno al 41%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C fino alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa continuerà a essere minima. La velocità del vento si attesterà intorno ai 2,3 km/h, con direzione variabile. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 13°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza del territorio nuorese.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 3.1 SSE max 4 Scirocco 88 % 1024 hPa 5 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 2.2 SSE max 3.8 Scirocco 85 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 1 E max 1.6 Levante 64 % 1024 hPa 11 cielo sereno +22.8° perc. +22.2° Assenti 2.8 N max 4.2 Tramontana 43 % 1023 hPa 14 cielo sereno +22.3° perc. +21.7° Assenti 2.3 NE max 4.5 Grecale 44 % 1022 hPa 17 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° Assenti 2.9 SE max 3.2 Scirocco 81 % 1024 hPa 20 cielo sereno +13.8° perc. +13.5° Assenti 3.4 SSO max 3.6 Libeccio 85 % 1025 hPa 23 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 3.2 SO max 3.9 Libeccio 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:14

