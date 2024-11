Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Nuoro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa nelle prime ore del mattino. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 9,3°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 7,5 km/h, garantendo una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 33%, favorendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà quasi sereno. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 19,1°C, mentre la velocità del vento rimarrà costante, contribuendo a mantenere un clima piacevole. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1020 hPa, senza segni di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 10°C. Il cielo si manterrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e fresca. La brezza leggera proveniente da sud-ovest accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori miti. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente. Domani e dopodomani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Nuoro

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.6 SO max 5.1 Libeccio 69 % 1023 hPa 5 nubi sparse +9.2° perc. +8.9° Assenti 4.9 SO max 5 Libeccio 63 % 1023 hPa 8 nubi sparse +13.3° perc. +12° Assenti 4.8 OSO max 7.7 Libeccio 52 % 1022 hPa 11 nubi sparse +18.7° perc. +17.6° Assenti 6.2 O max 11.3 Ponente 36 % 1021 hPa 14 poche nuvole +18.5° perc. +17.3° Assenti 7.1 O max 12.3 Ponente 35 % 1020 hPa 17 cielo sereno +11.3° perc. +10.1° Assenti 6.1 SO max 6.1 Libeccio 61 % 1022 hPa 20 cielo sereno +10.3° perc. +9.1° Assenti 5.7 SO max 5.7 Libeccio 64 % 1022 hPa 23 cielo sereno +10° perc. +9.6° Assenti 5.6 SO max 5.8 Libeccio 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:57

