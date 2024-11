Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto instabile e un miglioramento nel corso delle ore. I dati raccolti mostrano un aumento della copertura nuvolosa durante la notte, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C e venti sostenuti provenienti da ovest. La probabilità di precipitazioni sarà presente, ma le condizioni miglioreranno progressivamente, portando a un pomeriggio più sereno.

Durante la notte, le condizioni meteo a Nuoro si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 32,1 km/h, e ci sarà una probabilità di pioggia leggera. Con l’avanzare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 95%.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le prime ore del giorno porteranno pioggia leggera, con una temperatura che scenderà fino a 10,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, ma la pioggia dovrebbe cessare intorno alle 10:00. I venti continueranno a soffiare forti, con velocità che si attesteranno intorno ai 27,8 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni meteo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. Il cielo passerà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10°C, con una percezione termica che potrebbe scendere ulteriormente. I venti continueranno a mantenere una certa intensità, ma la situazione generale sarà più favorevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 58%.

Infine, la sera porterà un cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 6°C. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno freschi, con velocità che raggiungeranno i 19,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 58%, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da instabilità, il weekend si preannuncia più sereno, con temperature in lieve aumento e condizioni meteo più stabili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre è consigliabile prestare attenzione ai venti, che potrebbero risultare ancora sostenuti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.4° perc. +12° prob. 33 % 28.4 OSO max 59.9 Libeccio 89 % 1003 hPa 5 cielo coperto +12.7° perc. +12.4° prob. 31 % 30.6 O max 67.4 Ponente 90 % 1002 hPa 8 cielo coperto +10° perc. +7.6° prob. 20 % 17.6 O max 50.8 Ponente 82 % 1007 hPa 11 cielo coperto +11.4° perc. +10.2° prob. 4 % 26.5 O max 52.1 Ponente 59 % 1009 hPa 14 nubi sparse +10.7° perc. +9.3° Assenti 24 O max 55.1 Ponente 56 % 1010 hPa 17 nubi sparse +7.6° perc. +4.4° Assenti 19.5 O max 51.6 Ponente 68 % 1014 hPa 20 cielo sereno +6.3° perc. +2.8° Assenti 19.3 O max 50.5 Ponente 63 % 1017 hPa 23 cielo sereno +6.1° perc. +2.6° Assenti 18.6 O max 47.2 Ponente 59 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:59

