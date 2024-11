Previsioni Meteo Oristano: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di +13,5°C e una percepita di +12,9°C. Il vento soffierà a 13,7 km/h da Nord Est, con una probabilità di precipitazioni del 10%. La mattina porterà nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura a +13,1°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, raggiungendo +18,8°C, ideale per attività all’aperto. Sabato, cielo sereno e temperature attorno ai +18,4°C. Domenica, nubi sparse al mattino e cielo coperto nel pomeriggio, con temperature fino a +20,1°C, senza precipitazioni significative.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura si attesterà attorno ai +13,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di +12,9°C. La velocità del vento sarà di 13,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 22,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 10%, con umidità al 74% e pressione atmosferica di 1019 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76%. La temperatura scenderà leggermente a +13,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +12,3°C. La velocità del vento aumenterà a 15,5 km/h, mantenendo la direzione verso Nord Est. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 7%, con umidità al 71% e pressione atmosferica di 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che raggiungerà i +18,8°C e una temperatura percepita di +17,7°C. La velocità del vento sarà di 10,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche fino a 13,5 km/h. L’umidità si attesterà al 37%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo a +11,1°C e una temperatura percepita di +9,8°C. La velocità del vento si ridurrà a 9,7 km/h proveniente da Est, con umidità al 58% e pressione atmosferica di 1024 hPa. Non ci saranno precipitazioni, permettendo di godere di una serata tranquilla.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +10,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +8,9°C. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h proveniente da Est, con umidità al 60% e pressione atmosferica di 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno a +10°C e una temperatura percepita di +8,7°C. La velocità del vento si manterrà bassa a 7,2 km/h, sempre da Est. L’umidità si attesterà al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non ci saranno precipitazioni, offrendo un inizio di giornata ideale.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +18,4°C e una temperatura percepita di +17,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 6,3 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 34%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio perfetto per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo a +12°C e una temperatura percepita di +10,7°C. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h proveniente da Est, con umidità al 57% e pressione atmosferica di 1022 hPa. Non ci saranno precipitazioni, permettendo di godere di una serata tranquilla.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +12°C, con una temperatura percepita di +10,5°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h proveniente da Est, con umidità al 49% e pressione atmosferica di 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. La temperatura si attesterà attorno ai +11,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di +10,4°C. La velocità del vento aumenterà a 7 km/h proveniente da Est. L’umidità si attesterà al 48%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Non ci saranno precipitazioni, ma il cielo nuvoloso potrebbe rendere la mattina meno luminosa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno a +20,1°C e una temperatura percepita di +19,3°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 45%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio adatto per passeggiate.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà con temperature in calo a +15,3°C e una temperatura percepita di +15,2°C. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h proveniente da Nord, con umidità al 89% e pressione atmosferica di 1016 hPa. Non ci saranno precipitazioni, permettendo di godere di una serata serena.

In conclusione, il fine settimana a Oristano si preannuncia variabile, con un Venerdì e Sabato caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli, mentre Domenica porterà un aumento della nuvolosità. Nonostante ciò, non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

