Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Pagani si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 14,8°C. La presenza di piogge, sia leggere che moderate, influenzerà notevolmente le attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La mattina inizierà con temperature che si aggireranno attorno ai 12,6°C, con un cielo nuvoloso e una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 40% intorno alle 11:00. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 45%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge moderate, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2,59mm entro le 14:00. Le temperature continueranno a scendere, con valori che toccheranno i 11,3°C. Il vento, proveniente da Nord Est, si presenterà con intensità vivace, raggiungendo punte di 21,1km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opprimente.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge che si manterranno leggere e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 12,1°C. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,79mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e il vento continuerà a soffiare con una certa intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Pagani nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e variabile, con un’attenzione particolare alle attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni meteo potrebbero rimanere simili, quindi è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12.6° Assenti 10.9 NE max 15.2 Grecale 68 % 1018 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 11.3 NE max 15.4 Grecale 71 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12.2° Assenti 10.5 NE max 14.2 Grecale 64 % 1018 hPa 10 cielo coperto +14.4° perc. +13.1° prob. 22 % 11.1 NE max 14.8 Grecale 46 % 1018 hPa 13 pioggia moderata +12.1° perc. +11.2° 1.95 mm 14.3 NE max 21.1 Grecale 68 % 1017 hPa 16 pioggia moderata +11.9° perc. +11.4° 2.25 mm 13.1 NE max 19.5 Grecale 84 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +12.3° perc. +11.8° 0.95 mm 15.6 NE max 23.9 Grecale 84 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12.1° perc. +11.5° 0.4 mm 13.8 NE max 19.5 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:43

