Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Palma di Montechiaro si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con minime che si attesteranno intorno ai 12°C durante la notte e massime che raggiungeranno i 17°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 14,5 km/h.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da 12,6°C a mezzanotte fino a raggiungere circa 13°C alle 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 66%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1021 hPa. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la notte serena e tranquilla.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si prevede una temperatura di 14,2°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 17,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 50%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 7,1 km/h e i 12,9 km/h.

Il pomeriggio si presenterà altrettanto favorevole, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità rimarrà intorno al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa. Non si prevedono variazioni significative nelle condizioni meteo, mantenendo il cielo sereno.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, arrivando a circa 13°C entro le 23:00. Anche in questo caso, l’umidità si manterrà attorno al 63%, senza alcuna previsione di pioggia. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Palma di Montechiaro indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno soddisfazione in questo periodo, mentre l’assenza di precipitazioni garantirà un clima stabile e sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.1° perc. +11.2° Assenti 9.6 N max 10 Tramontana 68 % 1021 hPa 5 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 10.3 N max 11.3 Tramontana 72 % 1021 hPa 8 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 8.5 N max 10.6 Tramontana 62 % 1022 hPa 11 cielo sereno +16.9° perc. +15.9° Assenti 9.1 ONO max 9.9 Maestrale 50 % 1021 hPa 14 cielo sereno +16.9° perc. +16° Assenti 12.6 O max 13 Ponente 51 % 1020 hPa 17 cielo sereno +15° perc. +14.1° Assenti 0.5 N max 3.6 Tramontana 58 % 1021 hPa 20 cielo sereno +14.2° perc. +13.2° Assenti 6.8 NE max 7.8 Grecale 58 % 1021 hPa 23 cielo sereno +13° perc. +12° Assenti 10.8 NNE max 10 Grecale 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.