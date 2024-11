Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Palmi si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con prevalenza di pioggia leggera e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature intorno ai 16°C, mentre nel corso della mattina le precipitazioni si intensificheranno, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature che si attesteranno sui 17°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente prevalentemente da ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 34 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 16°C, che scenderà leggermente fino a 15,4°C. Le condizioni meteo si presenteranno stabili, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 54%. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si schiarirà, ma già dalle prime ore del giorno si assisterà a un incremento delle precipitazioni.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un aumento della pioggia leggera, con temperature che varieranno tra 15,5°C e 17,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 36%, e la velocità del vento si manterrà tra i 11 km/h e i 18 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, accumulando circa 0,62 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con pioggia leggera prevista fino alle ore serali. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 47%. Le raffiche di vento potranno toccare i 31 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Infine, la sera porterà con sé un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 16°C. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,65 mm. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 42%, e il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Martedì, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature miti e vento moderato. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere conto di queste condizioni e pianificare di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° prob. 2 % 4.8 ONO max 8.2 Maestrale 76 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.16 mm 8 O max 12.2 Ponente 82 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +16.1° perc. +15.9° 0.62 mm 12.7 O max 18.6 Ponente 81 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +17.7° perc. +17.5° 0.38 mm 15.9 O max 21.6 Ponente 73 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.27 mm 18.5 ONO max 25.9 Maestrale 72 % 1016 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° prob. 33 % 20.5 O max 32 Ponente 78 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +16.7° perc. +16.5° 0.34 mm 21 O max 33.2 Ponente 79 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +16.4° perc. +16.2° 0.48 mm 22.2 O max 34.3 Ponente 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:39

