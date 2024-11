Previsioni Meteo Paternò: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Paternò di Giovedì 14 Novembre evidenziano un clima prevalentemente sereno durante gran parte della giornata, con un leggero aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. La temperatura massima si attesterà intorno ai 20°C, mentre la minima si manterrà sui 12°C. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un cielo sereno che caratterizzerà le ore centrali, mentre nel tardo pomeriggio si registrerà un incremento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 13,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 12,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con valori che si aggireranno tra i 5 e i 9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 50% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con un cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 18-20°C. Tuttavia, a partire dalle ore 17:00, si prevede un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che potrebbero manifestarsi, portando a una leggera diminuzione della temperatura. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non trascurabile.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 13°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un lieve aumento delle temperature e la possibilità di piogge nel tardo pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature stabili e un’alternanza di sole e nuvole. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 5 % 7.7 ONO max 11.2 Maestrale 83 % 1018 hPa 5 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° prob. 5 % 6.9 NO max 8.4 Maestrale 81 % 1018 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° prob. 5 % 5.8 ONO max 9.5 Maestrale 67 % 1019 hPa 11 cielo sereno +19.5° perc. +18.9° Assenti 6.9 O max 11.2 Ponente 54 % 1017 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +19.4° Assenti 8.3 OSO max 12.8 Libeccio 53 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +15.1° perc. +14.8° 0.13 mm 2.8 SE max 8 Scirocco 79 % 1017 hPa 20 cielo sereno +14° perc. +13.7° prob. 2 % 1.7 OSO max 4.1 Libeccio 87 % 1017 hPa 23 cielo sereno +13.4° perc. +13.1° prob. 2 % 6.3 ONO max 9.2 Maestrale 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:48

