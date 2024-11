Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pesaro di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite e parzialmente nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La copertura nuvolosa varierà, passando da poche nuvole a nubi sparse, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da nord e nord-ovest, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che toccheranno i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà prevalentemente sparsa, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una brezza leggera. Le condizioni meteo si presenteranno favorevoli per attività all’aperto, grazie all’assenza di precipitazioni e a un clima temperato.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, lasciando spazio a momenti di sole. L’intensità del vento diminuirà ulteriormente, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono piogge, rendendo il pomeriggio ideale per passeggiate e attività ricreative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno stabili e asciutte. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mentre i venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni mostrano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di condizioni asciutte. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Pertanto, si consiglia di approfittare della giornata di Domenica per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima più fresco nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 10.1 N max 14.3 Tramontana 76 % 1025 hPa 4 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 11.7 NNE max 17.4 Grecale 77 % 1025 hPa 7 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 12.6 NNO max 14.4 Maestrale 77 % 1026 hPa 10 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° Assenti 14.3 ONO max 16.2 Maestrale 73 % 1026 hPa 13 poche nuvole +16.9° perc. +16.5° Assenti 7.4 NNO max 9.7 Maestrale 69 % 1025 hPa 16 poche nuvole +15.5° perc. +15.1° Assenti 3.7 ENE max 5 Grecale 75 % 1025 hPa 19 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 6.7 ONO max 7.3 Maestrale 77 % 1026 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +13.9° Assenti 11.5 O max 12.5 Ponente 81 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:52

