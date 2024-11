Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi favorevole, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 15,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con velocità del vento che varierà tra i 6,8 km/h e i 9,9 km/h. L’umidità, pur diminuendo, si manterrà comunque su livelli accettabili, attorno al 40%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di circa 15,3°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo sereno sarà il protagonista, con una leggera brezza che si farà sentire. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste. L’umidità si attesterà attorno al 40-48%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi sui 1020 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 8,5°C. Anche in questo caso, il cielo sereno non darà segni di cambiamento, e le condizioni di meteo rimarranno favorevoli. La brezza leggera continuerà a spirare da Nord-Nord Est, con velocità che varierà tra i 3,3 km/h e i 4,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature fresche. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.4° perc. +6° Assenti 7.5 NO max 7.4 Maestrale 83 % 1021 hPa 5 cielo sereno +6.8° perc. +5.5° Assenti 7.3 N max 7.1 Tramontana 86 % 1021 hPa 8 cielo sereno +10.9° perc. +9.7° Assenti 7.3 N max 14.8 Tramontana 65 % 1022 hPa 11 cielo sereno +14.4° perc. +13.1° Assenti 8.1 ONO max 10 Maestrale 45 % 1021 hPa 14 cielo sereno +15.3° perc. +13.9° Assenti 7.6 O max 10.9 Ponente 40 % 1020 hPa 17 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.2 NNE max 5.6 Grecale 67 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.3 NNE max 4.1 Grecale 73 % 1022 hPa 23 cielo sereno +7.9° perc. +7.4° Assenti 4.8 N max 5.3 Tramontana 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:49

