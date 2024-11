Previsioni Meteo Piemonte: settimana fredda con aria artica e ciclogenesi esplosiva in arrivo

MeteoWeb

Nel corso del fine settimana, l’alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico, favorendo la presenza di nebbie e nubi basse, particolarmente estese sulla pianura piemontese, soprattutto nelle zone centro-orientali. Questo fenomeno comporterà un peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane, dove la persistenza della nebbia, anche durante le ore centrali del giorno, manterrà temperature più contenute.

Le temperature minime registrate all’alba, nei pressi dello strato d’inversione termica, si sono avvicinate o scese sotto lo zero. Nei prossimi giorni non sono previsti significativi cambiamenti nella copertura nuvolosa, se non per il passaggio di nubi medio-alte. Tra venerdì sera e sabato mattina, tali annuvolamenti potrebbero intensificarsi nelle aree a confine con la Liguria, con la possibilità di deboli piogge sull’Appennino, nel territorio alessandrino e nelle zone basse dell’Astigiano, causate da un temporaneo calo del geopotenziale sul Mediterraneo centro-occidentale.

Le temperature del fine settimana oscilleranno tra 2 e 9°C per le minime e tra 12 e 17°C per le massime sulle pianure e colline. Domenica pomeriggio, si prevede un clima più mite con picchi di 18-19°C.

Guardando alla prossima settimana, si intravede un cambiamento dovuto allo spostamento dell’anticiclone verso il Nord Europa, in particolare sulle Isole britanniche. Questa configurazione potrebbe facilitare la discesa di aria fredda di origine artica lungo il bordo meridionale dell’alta pressione, puntando verso il Mediterraneo. Secondo i modelli numerici, tra martedì 12 e giovedì 14 novembre, il Piemonte e il Centro-Nord potrebbero vivere una fase dinamica, tipicamente tardo autunnale.

L’interazione tra l’aria fredda in arrivo e il Mediterraneo ancora caldo potrebbe portare alla formazione di una depressione con conseguenti piogge al Centro-Nord e nevicate a medie altitudini su Alpi e Appennino settentrionale. La previsione necessita ancora di conferme, poiché l’esatta traiettoria dell’avvezione fredda sarà determinante per stabilire la posizione e l’impatto della possibile ciclogenesi sull’Italia.

