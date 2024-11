Previsioni Meteo Piemonte: temporaneo peggioramento da stasera

MeteoWeb

“L’avvicinamento di una saccatura nordatlantica all’arco alpino, e il suo successivo transito sul nord Italia, convoglia intensi flussi sudoccidentali in quota sul Piemonte, causando dalla serata e fino al primo mattino di domani un modesto e temporaneo peggioramento del tempo, con nevicate sui rilievi alpini e deboli piogge sparse sui restanti settori, localmente forti sull’Appennino. Il rapido allontanamento della saccatura ripristinerà condizioni stabili sulla regione, con foschie e locali nebbie nelle ore più fredde sulle pianure“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo inizialmente molto nuvoloso con copertura in rapida attenuazione fino a cielo poco nuvoloso o velato, con addensamenti più consistenti sul settore orientale; transito di velature anche spesse nel pomeriggio. Possibili foschie o locali nebbie in serata. Precipitazioni al mattino deboli o moderate in montagna e deboli isolate altrove, in rapida attenuazione a partire da ovest; fenomeni più intensi e persistenti sull’Appennino. Quota neve sui 1600 m su Alpi Pennine e Lepontine, 1800-1900 su Graie e Cozie e 2100-2300 m su Marittime e Liguri. Zero termico in aumento a nord sui 2200-2400 m e in lieve calo a sud sui 2700-2800 m. Temperature in aumento. Venti moderati o localmente forti da sudovest in montagna, in rapida attenuazione; deboli altrove, settentrionali a quote collinari e variabili in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

