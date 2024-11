Previsioni Meteo Piemonte: torna la neve

MeteoWeb

“Nella serata odierna un minimo depressionario in discesa dalle regioni scandinave lambirà l’arco alpino causando un progressivo aumento della copertura nuvolosa e prime possibili precipitazioni sulle Alpi settentrionali“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Domani il minimo transiterà sul nordovest italiano portandosi a fine giornata sulla Spagna. Tale passaggio determinerà un netto calo della quota dello zero termico e precipitazioni più diffuse sui settori alpini e pedemontani adiacenti, anche a carattere nevoso. Le precipitazioni saranno in esaurimento già in serata a causa dell’allontanamento del minimo, con condizioni nuovamente soleggiate attese per le giornate successive“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo molto nuvoloso al mattino con attenuazione della copertura dal pomeriggio a partire dal settore settentrionale. Velato in serata. Precipitazioni deboli o localmente moderate diffuse sul settore montano e pedemontano alpino, deboli sparse altrove. Fenomeni sporadici su pianure orientali e sull’Appennino. Nel pomeriggio precipitazioni in attenuazione e in progressivo esaurimento a partire dal settore settentrionale. Quota neve tra i 1000 e i 1200 m, con valori sui 900 m sul Cuneese. Zero termico in ulteriore marcata diminuzione fino a 1300 m sul settore meridionale e 1500 m su quello settentrionale. In risalita di 200-500 m già nel pomeriggio, in particolare a nord. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti da est sulle Alpi e da nordest altrove, moderati sui rilievi con rinforzi tra Alpi Cozie e Marittime, deboli o localmente moderati in pianura.

