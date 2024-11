Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da nubi sparse al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 12,8°C e un massimo di 18,8°C, con un’ottima percezione del calore grazie a un vento leggero.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da est-nord-est a una velocità di circa 3,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Le nubi sparse si faranno più evidenti, con temperature che si alzeranno fino a 18°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa scenderà al 29%, e il vento continuerà a soffiare da sud a una velocità di 2,3 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che raggiungeranno il picco di 18,8°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 13% di nuvole visibili. Il vento sarà leggero, proveniente da sud-ovest, con una velocità di circa 3,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,8°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare da nord-est con velocità che raggiungeranno i 8,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 53%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Pietrasanta si presenteranno favorevoli, con un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità meteo con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 5.5 NE max 5.8 Grecale 75 % 1021 hPa 5 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 7 NE max 7.4 Grecale 71 % 1021 hPa 8 nubi sparse +15.5° perc. +14.7° Assenti 4 ENE max 5.8 Grecale 64 % 1021 hPa 11 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 3.5 SSO max 4.5 Libeccio 55 % 1020 hPa 14 poche nuvole +18.4° perc. +17.8° Assenti 2.9 SO max 2.7 Libeccio 59 % 1019 hPa 17 cielo sereno +15.5° perc. +14.9° Assenti 6.2 NNE max 5.9 Grecale 69 % 1020 hPa 20 cielo sereno +13.9° perc. +12.8° Assenti 8.3 NE max 8.9 Grecale 56 % 1021 hPa 23 cielo sereno +12.8° perc. +11.5° Assenti 8.7 NE max 9.5 Grecale 53 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:55

