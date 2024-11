Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. I dati meteorologici suggeriscono che la mattina si presenterà con cieli sereni, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, senza però previsioni di precipitazioni significative. La ventilazione sarà moderata, con brezze provenienti da Nord Est.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con cieli sereni e una copertura nuvolosa ridotta al 8%. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 40%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con cieli ancora sereni, ma con una leggera presenza di nuvole sparse che non influenzeranno le condizioni generali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,8 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,5°C, con nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa fino al 40%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pontecagnano Faiano indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza particolari eventi meteorologici in arrivo. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.5° Assenti 12.8 NE max 16.3 Grecale 75 % 1020 hPa 4 poche nuvole +12.6° perc. +11.9° Assenti 13 NE max 16.9 Grecale 77 % 1020 hPa 7 cielo sereno +13.7° perc. +13° Assenti 13.2 NE max 18.6 Grecale 72 % 1021 hPa 10 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° Assenti 11.9 NE max 13.4 Grecale 48 % 1020 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +18.4° Assenti 8.6 NE max 10.1 Grecale 39 % 1019 hPa 16 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 14.4 NE max 17.5 Grecale 54 % 1020 hPa 19 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 14.6 NE max 19 Grecale 67 % 1020 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +11.7° Assenti 14.9 NE max 19.9 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:43

