Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Pordenone si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +10,4°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso, per poi diventare completamente coperto nel pomeriggio. Le temperature massime toccheranno i 16,3°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si registreranno valori in calo.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,7°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle ore 08:00 si noterà un aumento della nuvolosità, con temperature che varieranno da +10,2°C a +12,8°C. Le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi nel corso della giornata, con un cielo che diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% nel pomeriggio. Le temperature percepite si manterranno tra +15,5°C e +12°C nel tardo pomeriggio.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +11,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,2 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da nord e nord-est. L’umidità si manterrà alta, superando il 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con possibili piogge attese nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni potrebbero variare. La giornata di Martedì si presenterà quindi come un’opportunità per prepararsi a un clima più umido e fresco, tipico di questo periodo dell’anno.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.3° perc. +10.4° Assenti 4.1 NNE max 4.6 Grecale 73 % 1026 hPa 4 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 3.7 NNE max 4.3 Grecale 71 % 1025 hPa 7 cielo sereno +11° perc. +10° Assenti 3.3 NE max 3.8 Grecale 70 % 1026 hPa 10 nubi sparse +15° perc. +14.1° Assenti 3.3 ESE max 3 Scirocco 58 % 1026 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +15.4° Assenti 3.2 SSE max 2.1 Scirocco 56 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.4° perc. +12.5° Assenti 1.7 NNE max 2 Grecale 68 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.5° perc. +11.7° Assenti 4.6 NNE max 4.8 Grecale 72 % 1026 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +10.8° Assenti 3.2 NE max 3.5 Grecale 75 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:46

