Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Porto Torres si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse nella notte a cieli sereni nella mattina e nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, Porto Torres avrà un clima mite con nubi sparse e una temperatura che si attesterà attorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 77%, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 5 km/h da Est-Sud Est. L’umidità si aggirerà attorno al 68%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, mentre l’umidità si ridurrà al 52%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno i 21°C intorno a mezzogiorno e leggermente in calo nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo poche nuvole nel cielo. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9 km/h, mantenendo comunque una sensazione di brezza leggera.

La sera porterà un ritorno a condizioni di poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres indicano una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di Novembre.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 4.4 ESE max 4.9 Scirocco 67 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.5° perc. +16° Assenti 5.9 ESE max 6 Scirocco 68 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.5° perc. +17.9° Assenti 4.2 ESE max 4.4 Scirocco 60 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 4.2 NNO max 3.9 Maestrale 52 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 7.6 NNE max 7 Grecale 57 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° Assenti 9.4 NE max 10 Grecale 74 % 1023 hPa 20 poche nuvole +17.4° perc. +17.2° Assenti 8.9 ENE max 9.8 Grecale 77 % 1023 hPa 23 poche nuvole +17° perc. +16.7° Assenti 6.2 E max 7.7 Levante 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.