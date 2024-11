Previsioni Meteo, inizio Novembre con una settimana di transizione: temperature in calo

MeteoWeb

Non cambierà molto nei prossimi giorni in Italia sotto il profilo meteorologico, ma in modo lento e graduale da lunedì 4 novembre assisteremo ad un inesorabile calo delle temperature che riporterà la colonnina di mercurio in linea con le medie del periodo rispetto al caldo anomalo di questi giorni. Le temperature si mantengono tra 6 e 8°C superiori alla norma, almeno nei valori diurni, in tutto il Paese e questo scenario verrà meno in settimana.

Sarà sì un’altra settimana di transizione, senza scossoni: almeno fino a giovedì continuerà a dominare l’Anticiclone con cieli sereni o poco nuvolosi in tutto il Paese, al netto di nebbie e foschie locali nelle valli e nelle pianure. Le temperature, però, diminuiranno di 5-6°C riportandosi in linea, o appena oltre, rispetto alle medie del periodo. Sarà un passaggio non di poco conto: senza ondate di maltempo o perturbazioni intense, ci ritroveremo nella fase più cruda dell’autunno, quasi in inverno, complice la costante riduzione delle ore di luce solare. Insomma, farà più freddo e sarà il periodo per il cambio di stagione nelle case degli italiani.

Aspettando qualcosa di più significativo che ci sarà nel prossimo weekend, tra venerdì 8 e domenica 10 novembre. Se non sarà un’ondata di freddo precoce, è probabile forte maltempo al Sud. Ma ne parleremo con maggior attendibilità nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.