Previsioni Meteo Puglia, arriva l’aria artica: crollo termico e neve sul Gargano

L’arrivo di una vasta massa d’aria fredda di origine artica porterà un cambiamento drastico del clima sulla Puglia, trasformando l’attuale scenario mite in uno tipicamente invernale. Nelle ultime ore, il Centro-Nord è stato investito da queste correnti gelide, che stanno richiamando sulla regione venti forti di Libeccio e Scirocco. Tuttavia, questa fase durerà poco: già dalla notte, il freddo si farà sentire su tutta la regione. La giornata di oggi è caratterizzata da una variabilità atmosferica, con alternanza di nubi e schiarite. Al mattino si sono registrati piovaschi sul nord della Puglia, in particolare nelle aree di Barletta-Andria-Trani, mentre nel pomeriggio gli acquazzoni interesseranno anche il Barese e il Salento, accompagnati da venti intensi di Libeccio e mari mossi.

Le temperature, inizialmente in aumento con picchi di 18-20 gradi, subiranno un netto calo a partire dalla tarda serata, quando l’aria fredda inizierà ad avanzare progressivamente dal nord della regione verso sud.

Il cambiamento sarà evidente domani, quando un vero e proprio crollo termico trasformerà il clima pugliese. Sul Gargano, sui Monti Dauni e sull’Appennino, i primi fiocchi di neve faranno la loro comparsa oltre i 700-900 metri, mentre il Barese sarà interessato da qualche acquazzone. Altrove il tempo si manterrà più stabile, ma il freddo sarà il protagonista indiscusso, con temperature massime che non supereranno i 10-11 gradi. I venti di burrasca da nord renderanno i mari agitati, rafforzando la sensazione di gelo.

Domenica mattina, le temperature minime scenderanno ulteriormente, oscillando tra -1 e 6-7 gradi, mentre i venti settentrionali continueranno a soffiare con intensità. Il cielo sarà sereno in tutta la regione, con un leggero aumento delle temperature massime, che si attesteranno tra i 13 e i 14 gradi. Anche i mari, seppur ancora mossi, inizieranno a stabilizzarsi. La settimana si aprirà con un lunedì soleggiato e un ulteriore rialzo termico, offrendo una breve tregua dal freddo intenso.

