Previsioni Meteo Quarrata: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Quarrata indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +11°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della mattina, portando a un cielo coperto già dalle prime ore. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +19°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +12°C. La copertura nuvolosa sarà del 37%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 76%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a una condizione di cielo coperto. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa +11,8°C alle 07:00 e arrivando a +18,8°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% nel pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà costante. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il tempo asciutto. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a mostrare nubi sparse, con temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai +12°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 73%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1029 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Quarrata indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. È probabile che nei giorni successivi si verifichino ulteriori variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.5° perc. +10.7° Assenti 5.6 NNE max 6.3 Grecale 76 % 1026 hPa 5 nubi sparse +11.2° perc. +10.3° Assenti 5.5 NNE max 6.4 Grecale 72 % 1026 hPa 8 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° Assenti 4.9 NE max 8.3 Grecale 59 % 1027 hPa 11 nubi sparse +18.1° perc. +17.1° Assenti 4 ENE max 6.6 Grecale 42 % 1027 hPa 14 cielo coperto +18.8° perc. +17.9° Assenti 4.1 NE max 8.2 Grecale 44 % 1026 hPa 17 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° Assenti 8 N max 11.2 Tramontana 69 % 1028 hPa 20 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° Assenti 7.3 NNE max 10 Grecale 73 % 1029 hPa 23 nubi sparse +11.3° perc. +10.4° Assenti 6.9 NNE max 9.2 Grecale 73 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:56

