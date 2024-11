Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Quartu Sant’Elena si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera variabilità delle nuvole. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature massime raggiungeranno i 20,7°C nel pomeriggio, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra i 3,1 km/h e i 7,5 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,4°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022 hPa. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 19,9°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità scenderà al 42%, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 56%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20,7°C, mantenendo una sensazione di caldo moderato grazie a una temperatura percepita di 19,9°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 36%, e i venti si presenteranno ancora leggeri, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 41%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una leggera variabilità delle nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima favorevole per le attività quotidiane. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare tra i 15°C e i 21°C, con cieli parzialmente nuvolosi e venti leggeri.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.1° perc. +12.4° Assenti 3.7 N max 4.4 Tramontana 74 % 1022 hPa 5 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 4.7 NNO max 5.1 Maestrale 71 % 1022 hPa 8 nubi sparse +16° perc. +15.2° Assenti 3.7 NO max 4.3 Maestrale 57 % 1023 hPa 11 nubi sparse +19.9° perc. +19° Assenti 4.6 O max 6.5 Ponente 42 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.6° perc. +19.9° Assenti 4.6 SO max 7.5 Libeccio 43 % 1021 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 2.9 O max 3 Ponente 63 % 1021 hPa 20 nubi sparse +15.2° perc. +14.4° Assenti 6.5 NO max 7.3 Maestrale 61 % 1022 hPa 23 nubi sparse +14.6° perc. +13.8° Assenti 6 NO max 6.5 Maestrale 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 17:01

