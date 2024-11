Previsioni Meteo Rende: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Rende indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata e persisteranno fino a sera. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, mentre il vento soffierà con intensità moderata, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 79%. La temperatura si attesterà intorno ai 12,9°C, con una percezione leggermente più bassa a 12,5°C. La velocità del vento sarà di circa 13,1 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e si registreranno deboli precipitazioni di circa 0,24 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. La pioggia continuerà a cadere, con un incremento della sua intensità. Alle 07:00, la temperatura salirà leggermente a 14,5°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale al 100%. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 17,9 km/h, e le precipitazioni si attesteranno intorno a 0,32 mm. A seguire, tra le 09:00 e le 12:00, si assisterà a piogge moderate, con temperature che varieranno tra 15,1°C e 15,4°C e un’umidità che si manterrà sopra l’86%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre il vento soffierà con intensità crescente, raggiungendo punte di 50,1 km/h. Le precipitazioni si accumuleranno, con valori che potranno arrivare fino a 1,93 mm entro le 13:00.

La sera porterà con sé una leggera attenuazione delle piogge, ma non si escludono ancora rovesci. Le temperature si manterranno attorno ai 14,8°C, mentre il vento continuerà a soffiare forte, con raffiche che potranno superare i 58 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, e le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 10 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Rende nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì si prevede un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che potrebbe manifestarsi solo nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali disagi causati dalle piogge e dal vento forte.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Rende

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.6° perc. +12.2° 0.2 mm 12.3 OSO max 28.3 Libeccio 89 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +13.5° perc. +13.2° 0.35 mm 13.8 OSO max 30.3 Libeccio 87 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.32 mm 17.9 OSO max 35 Libeccio 85 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +15.2° perc. +15° 1.1 mm 25.6 OSO max 43.4 Libeccio 86 % 1011 hPa 13 pioggia moderata +15.2° perc. +15.1° 1.93 mm 26.6 OSO max 43.3 Libeccio 88 % 1008 hPa 16 pioggia moderata +14.8° perc. +14.7° 1.68 mm 31.8 OSO max 50.5 Libeccio 92 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.88 mm 31.9 OSO max 58.2 Libeccio 90 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +14.1° perc. +13.8° 0.71 mm 35.8 O max 57.9 Ponente 83 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:35

