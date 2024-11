Previsioni Meteo Rosolini: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Rosolini si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 16-18°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante nelle prime ore, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,6-15,9°C, con cielo coperto e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà alta, oscillando tra il 61% e il 68%. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1015hPa, con un’umidità che si aggirerà attorno all’87-89%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno significativamente. Si prevedono piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 18,8°C entro le ore centrali della giornata. La pioggia sarà accompagnata da una brezza leggera, con velocità del vento che varierà tra i 4 e i 9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a qualche schiarita. Le temperature si manterranno attorno ai 16-18°C, mentre la probabilità di pioggia diminuirà. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, con una leggera intensità della pioggia che potrebbe manifestarsi. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi intorno al 70%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, e l’umidità si manterrà attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo i prossimi giorni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 65 % 8.6 ENE max 11.3 Grecale 87 % 1016 hPa 5 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 66 % 10.1 ENE max 12.9 Grecale 88 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.72 mm 7.6 E max 11 Levante 81 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.35 mm 3.2 SSO max 5 Libeccio 75 % 1015 hPa 14 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° prob. 63 % 5.9 SSO max 10.3 Libeccio 68 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.34 mm 4.8 SO max 6.2 Libeccio 80 % 1015 hPa 20 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.11 mm 6.2 OSO max 9.9 Libeccio 82 % 1016 hPa 23 poche nuvole +16° perc. +15.8° prob. 60 % 6.9 ONO max 8.4 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:51

